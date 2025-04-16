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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandı | Son dakika haberleri

        Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı

        Hatay'da, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla köpeklerden kurtulan Zekiye Atmış, aradan 5 gün geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamadığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 13:07 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:07
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        Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandı
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        Hatay'ın Arsuz Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı. Köpeklerin kadına saldırması çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde 45 yaşındaki Zekiye Atmış, 11 Nisan'da işten çıktığı esnada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

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        Vatandaşlar tarafından kurtarılan Atmış, sağ dizinden ve sol baldırından yaralandı.

        Çevredekilerin yardımıyla İskenderun Devlet Hastanesine götürülen Atmış, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisinin ardından evine getirilen Zekiye Atmış, aradan 5 gün geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamadığını belirtti.

        Sahipsiz üç köpeğin saldırısına uğradığını anlatan Atmış, "Canımı zor kurtardım. Pantolonumu paramparça yaptılar. Bağırmamla duyarlı insanlarımız koştu, beni hastaneye yetiştirdiler. Çok şükür dikiş olmadı ama çok acı çektim. Vatandaşlar olmasaydı şimdi yaşamayabilirdim" diye konuştu.

        Atmış, sahipsiz köpekler nedeniyle dışarı çıkarken korktuğunu dile getirdi.

        Yetkililerden sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını isteyen Atmış, şöyle devam etti:

        "Belediye başkanımızdan buna bir çare bulmasını istiyorum. Yalnızca insanların güzel günlerinde yanlarında olmaması gerekiyor. İnsanların kötü günlerinde de yanlarında bulunması gerekiyor. Dün hastaneden çıktığımda kaldırımda köpek gördüğüm için beni korku sardı, hemen eczaneye koştum. Bu psikolojiyle ne zamana kadar böyle yaşayacağım. Tüm yetkililerden bu köpeklerin toplatılmasını istiyorum."

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