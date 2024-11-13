Sahipsizler oyuncuları ve konusu: Sahipsizler dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yeni sezon dizilerinden olan Sahipsizler, ekran macerasına başlıyor. Sahipsizler oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başlıca rollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı dizi, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor. Peki, Sahipsizler oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri hakkında detaylar…
OGM Pictures imzalı Sahipsizler, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın yürüttüğü Sahipsizler oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Her Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan yapım,. Peki; Sahipsizler konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Star TV’nin yeni dizisi Sahipsizler oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…
SAHİPSİZLER DİZİSİ NE ZAMAN?
Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu Star TV’nin yeni dizisi Sahipsizler, ilk bölümüyle 13 Kasım Çarşamba akşamı başlıyor.
SAHİPSİZLER DİZİSİ KONUSU
Senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler dizisi, gerçek bir hikâyeden esinleniyor.
Anne babalarını bir gece içinde, ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım’ın başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarının hikayesidir. Hikâye İstanbul’da geçse de kardeşlerin başına gelen trajedinin kökeninde anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkları vardır. Bu imkânsız aşk İstanbul’dan çok uzakta, Mardin’in bir köyünde başlar.
Kendisine yetimhaneden sonra sahip çıkan Cevdet Baba tarafından yetiştirilen Rıfat, Bala’nın yaşadığı köyde öğretmenlik yapmaktadır. Bala ve Rıfat birbirlerini ilk gördükleri anda aşık olurlar. Fakat Mardin’in en zenginlerinden, büyük bir nakliyat şirketinin sahibi Nedim Uzunkaya’nın tek oğlu Yavuz da Bala’ya takıntılı derecede aşıktır ve onu kaçırıp kendisine tutsak eder. Yavuz’un korkunç işkenceleri bebeği dünyaya geldiğinde daha da büyür. Rıfat Bala’dan asla vazgeçmez ve Bala kucağındaki çocuğuyla birlikte sonunda Rıfat’la kaçmayı başarır.
Mardin’den kaçtıkları araç kaza yapınca kimliklerini kaza yerinde bırakıp kendilerine öldü süsü veren Bala ve Rıfat, gözlerden ırak bir ormanda kendilerine yepyeni bir yaşam kurarlar. Ormanda inşa ettikleri kulübeyi aşkları ve umutlarıyla günbegün bir masal evine dönüştürürler. Sırayla çocuklarının dünyaya gelmesiyle aileleri gittikçe genişler. Bala ve Rıfat her şeylerini ortaya koyarak, kayıtsız, kimliksiz ama çok güzel altı çocuk yetiştirirler. İnsanlardan uzak ama oldukça huzurlu, aslında tam da düşledikleri gibi bir hayata sahiptirler artık.
Ancak ilmek ilmek işledikleri bu yuva Yavuz’un intikam hırsıyla evlerini bastığı gün adeta başlarına çöker. Anne ve babalarının onlara öğrettikleriyle evden kaçmayı başaran 6 kardeşin artık annesi de babası da büyük ablaları “Azize” olmuştur.
Nereye gideceklerini bilemeden ortada kalan altı kardeş, Samet’in aklına gelen bir fikirle İstanbul yoluna düşerler. Yüzünü hiç görmedikleri ama babasının tek güvendiği insan olduğunu bildikleri “Aslan amcalarına” gideceklerdir.
Ancak şehirde yaşayan insan için bile oldukça korkutucu olabilen İstanbul, hayatları boyunca ormandan dışarı çıkmamış altı kardeş için binbir mücadele ve tehlikelerle doludur.
Bu ürkütüçü şehir içinde, çocukların yolu “Aslan amcalarından” önce Haşmet ve onun oğlu Yusuf’la kesişecek, yolun sonu Aslan amcaya çıkana kadar binbir zorlukla sınanacaklardır.
Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Kendileri de henüz gerçek anlamda yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım’ın iyiliği uğruna erkenden büyümek zorunda kalan çocuklardır.
Bütün hikâye Mardin’de, masum bir aşkla başlamıştır. İstanbul ise kardeşleri için her şeyi yapmaya ant içen bu üçlüyü çok çetin sınavlara sokacaktır…
SAHİPSİZLER DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosu şöyle;
Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer ve Sacide Taşaner ile Reha Özcan.
SAHİPSİZLER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sahipsizler dizisinin çekimleri İstanbul’da yapılıyor. Ayrıca dizinin hikayesinde Bala ve Rıfat’ın büyük aşklarının İstanbul’dan çok uzakta, Mardin’in bir köyünde başladığı belirtiliyor.
SAHİPSİZLER 1. BÖLÜM ÖZETİ
Bala ve Rıfat, altı çocuklarıyla birlikte bir ormanda küçük ama mutlu bir hayat kurmuştur. Her şey yolunda gidiyor derken geçmişten çıkıp gelen acımasız bir düşman, bu güzel ailenin mutluluğunu paramparça eder.
Azize, Zeliha, Cemo, Fidan, Samet ve Balım… Anne ve babalarını kaybeden çocuklar, peşlerindeki adamlardan kaçarken kendilerini bir kamyonun kasasında İstanbul'a doğru giderken bulurlar.
Fakat tüm hayatlarını ormanda geçiren çocuklar için İstanbul büyük, bilinmez ve çok tehlikelidir.
Bilmedikleri bu şehirde zorlu bir hayatta kalma mücadelesine girişirken, karşılarına çıkan tehlikelere rağmen bir arada kalabilmek için büyük çaba harcayacaklardır.