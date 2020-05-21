Sahra Altı Afrika ve Okyanusya'da nüfusun yarısından fazlası su ve sabuna erişemiyor

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ABD'nin Washington Üniversitesinde Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsünün yürüttüğü araştırmanın sonuçları "Environmental Health Perspectives" dergisinde yayımlandı.

Araştırmaya göre, Hindistan, Pakistan, Çin, Bangladeş, Nijerya, Etiyopya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 46 ülkede nüfusun yarıdan fazlası sabun ve temiz suya erişemiyor.

Bu ülkelerden Hindistan'da en az 50 milyon kişi su ve sabuna ulaşamıyor.

Enstitüden Michael Brauer, el yıkamanın yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için en önemli yöntem olduğunu belirterek, birçok ülkede su ve sabuna erişimin bulunmamasını gerçekten endişe verici olarak nitelendirdi.

Kovid-19'a karşı korunmak için kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Brauer, her yıl en az 700 bin kişinin su ve sabuna ulaşamadıkları için yakalandıkları hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Brauer, yine de 1990-2019 yıllarında Suudi Arabistan, Fas, Nepal ve Tanzanya gibi ülkelerde el hijyeni konusunda önemli gelişmelerin kaydedildiğini dile getirdi.