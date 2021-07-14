Şahsiyet 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Agâh'ın ormanda kendi kafasına silah dayadığı tanıtımda yanındaki kişi dikkat çekiyor. Annesinin sert tepkisiyle karşılaşan Nevra’nın, “O katili mutlaka yakalayacağım!” sözleri heyecanı giderek yükseltirken, yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

ŞAHSİYET’TE NELER OLDU?

Şahsiyet’in ekrana gelen üçüncü bölümünde ikinci cinayetini işlediği sırada fenalaşan Agâh Beyoğlu, gözünü hastanede açtı. Kalp krizi geçiren Agâh, kendisine anjiyo yapıldığını öğrendi. Fenalaşmasına rağmen olay yerinden uzaklaşmayı başarmıştı. Kendine gelir gelmez hastaneden çıkmak için harekete geçen Agâh, kızını ve torununu atlatarak kaçsa da bu çok uzun sürmedi.

Yeniden kendini hastane odasında buldu. Agâh, kızı Zuhal’e olayın yaşandığı gece bir kadının yanında olduğunu söyledi. Bu sırada Zuhal, kocasının boşanmak istediğini öğrendi. Oğlu Deva ise bir kez daha kavgaya karıştı. Agâh’ın öldürdüğü ikinci adamı bulan polisler incelemeye başladı. İlk cinayette tek kurşunla hakimi öldürebilen katilin, ikinci cinayette birden fazla kurşun kullanarak hedefini öldürebilmesi şüphe çekti. Savcı, Nevra’yı soruşturmadan almak istedi ancak amiri bunu önleyerek Nevra’nın davada kalmasını sağladı.

Nevra, gazeteci Ateş ile buluşarak davayla ilgili bir haber yapmasını istedi. Ateş de Agâh'ın öldürdüğü hakimin rüşvet olaylarına karıştığını söyledi. Tüm bu olaylar sırasında uzakta yaşayan annesine telefonla ulaşamayan Nevra, yola çıktı. Agâh'ın evde tutsak tuttuğu Tufan, kelepçelerinin kilidini açarak kaçmayı başardı ancak bu sefer de bozuk olan asansörde mahsur kaldı. Nevra’nın cinayetleri Tufan'ın işlemediğini anladığını düşünen Agâh, ihtiyacı kalmadığı için Tufan’ı öldürdü. Finalde Agâh’ın öldürdüğü hakimin alzheimer eşi Feza, yerleştirildiği huzurevinde birden bire “Ah Agâh Bey ah, sen ne yaptın?” dedi. Bir diğer şaşırtıcı gelişme ise Feza'nın yerleştirildiği huzurevinde Nevra’nın babasının da kalıyor olmasıydı.



Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak’ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı Şahsiyet'in başrollerini Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaşıyor.

Şahsiyet, yeni bölümüyle 20 Temmuz Salı saat 23.15'te Show TV'de!

İşte Şahsiyet'in 4. Bölüm Tanıtımı;