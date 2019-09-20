Şahsiyet dizisi oyuncuları kimler ve konusu ne? soruları diziseverler tarafından merak konusu oldu. Puhu TV'de yayınlanmış Şahsiyet dizisi eleştirmenler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Şahsiyet dizisinin başrol oyuncusu Haluk Bilginel ise gösterdiği performans ile Uluslararası Emmy adayı oldu. İşte Şahsiyet dizisine dair detaylar...

HALUK BİLGİNEL, ŞAHSİYET İLE EMMY ADAYI OLDU

Usta oyuncu Haluk Bilginer "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla 25 Kasım'da verilecek Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisi adayları arasında yer aldı.

ŞAHSİYET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul’un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu’nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.

Agâh’ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.

Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh’ın aldığı cinayet kararı, Nevra’nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

ŞAHSİYET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şahsiyet dizisi oyuncuları: Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Şenay Güler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim, Fırat Topkorur