İHA

Kayseri'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kayseri dışında Nevşehir, Konya ve Çorum'da evlerden hırsızlık yaptığı ve yapılan yargılama sonrasında hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülizar P., 16 Kasım'da yakalanarak Bünyan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

SAHTE KİMLİK DE ÇIKARMIŞ

İHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda Gülizar P.'nin bir ay sonra cezaevinden tahliye olduğu tespit edildi. Gülizar P.'nin nasıl tahliye olduğunu araştıran Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ayşe P. adına kimlik çıkarıldığı ve Kayseri Şehir Hastanesinin 11.11.2019 tarihli doğum raporunun da sahte olarak düzenlendiğini belirledi. Sahte evraklarla Gülizar P.'nin hapis cezasının 6 ay erteletildiği de anlaşıldı.

EŞİ İTİRAF ETTİ

Hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Savcılığı tarafından yeniden yakalama kararı çıkarılan Gülizar P. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gülizar P.'nin eşi Murat P. ise sahte evrakları kendisinin çıkardığını itiraf etti. Resmi belgede sahtecilik suçundan haklarında işlem yapılan Gülizar P. ve Murat P., işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.