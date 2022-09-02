Sahte doktorun bir vukuatı daha ortaya çıktı! 0:00 / 0:00

DHA

Trabzon'da, doktor önlüğü giyip, stetoskop takarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne giren ve kendisini 'doktor' olarak tanıtan inşaat işçisi Serkan A.'nın (20), Rize'deki hastanede de 'beyin cerrahı' diye kendisini tanıttığı görüntüler ortaya çıktı. DHA'nın haberine göre, Rize'de 27 Ağustos'ta kimlik sorgulamasında doktor olmadığı anlaşılan Serkan A. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Trabzon'da 4 gün önce inşaat işçisi Serkan A., yeşil doktor önlüğü giyip, boynuna stetoskop takarak KTÜ Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Bir süre hastane önünde bekledikten sonra girdiği acil servis triaj alanında hasta yakını ve hemşire arasındaki tartışmaya dahil olan Serkan A., kendisini 'doktor' olarak tanıtıp, yardımcı olmak istediğini söyledi. Şüphe üzerine güvenlik görevlilerinin kimlik sorduğu Serkan A.'nın doktor olmadığı anlaşıldı. Bu sırada hasta yakını, Serkan A.'ya tokat attı. Güvenlik görevlilerinin hastane dışına çıkardığı Serkan A., polis ekibi tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan ve savcılığa sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

RİZE'YE YENİ ATANDIĞINI SÖYLEMİŞ Serkan A'nın, 27 Ağustos'ta gittiği Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı görüntüleri de ortaya çıktı. Doktor odasında görevlilerle sohbet ettiği anlarda kayda alınan görüntülerde, Serkan A.'nın beyin cerrahı olduğunu ve Rize'ye yeni atandığını söylediği anlar yer alıyor. Aynı hastanede ameliyathaneye de girdiği belirtilen ve görevlilerin kimlik sorgulamasında doktor olmadığı anlaşılan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.