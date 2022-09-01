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İnşaat işçisinin doktorculuk oyunu!

Ağrı'dan inşaat işlerinde çalışmak için Trabzon'a gelen 20 yaşındaki genç, doktor önlüğü giyip boynuna stetoskop takarak girdiği Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandı. Gözaltına alınan Serkan A. hakkında adli işlem başlatıldı

İnşaat işçisinin doktorculuk oyunu!
İHA

Ağrı'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Serkan A., inşaat işlerinde çalışmak için Trabzon'a geldi. Daha önce satın aldığı yeşil doktor önlüğü ve stetoskop takarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne gelen inşaat işçisi, acil servis önünde beklemeye başladı.

OLAYA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

İHA'da yer alan habere göre acil serviste bulunan triaj bölümünde bir hasta yakını ile hemşirenin tartışmasını gören Serkan A., kendini doktor olarak tanıtarak olaya müdahale etmeye çalıştı.

DOKTOR OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Tartışma esnasında durumu fark eden hastane görevlilerin kendini doktor olarak tanıtan inşaat işçisinin yanına giderek "Nerede çalışıyorsunuz, sizi tanımıyoruz" dedi. Görevlilerinin sorusuna, "Ben doktorum, burada sorun mu var?" diyerek cevap veren Serkan A.'dan şüphelenen görevliler tarafından yapılan incelemede kişinin doktor olmadığı tespit edildi.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Hastane yetkililerinin şikayeti üzerine kendini doktor olarak tanıtan kişi polis tarafından gözaltına alınırken, sahte doktorun daha önce Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de kendini doktor olarak tanıttığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ameliyathaneye kendini doktor olarak tanıtarak girdiği belirlenen Serkan A.'nın görevliler tarafından dışarıya çıkartıldığı öğrenildi. Trabzon ve Rize'de kendini doktor olarak tanıtan şüpheli yakayı ele verirken, Serkan A.'nın emniyette verdiği ifade de, doktor olmak istediği için bu davranışı yaptığını belirterek, "Ben doktor değilim. Üzerimdeki yeşil doktor önlüğü ve stetoskopu geçtiğimiz yıl Ankara'da bir medikalden aldım. Doktor olmak istediğimden dolayı böyle bir davranışta bulundum" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Serkan A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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