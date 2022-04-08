Sahte dolar alarmı!

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İstanbul'da mali şube ekiplerince düzenlenen Şafak Operasyonu'nda piyasaya yüzde 30 komisyonla sahte dolar süren bir çeteyi takibe alındı.

Show Haber'den Serhat Alattinoğlu'nun haberine göre mali şube ekipleri kalpazanlara yönelik olarak yaptığı operasyonda 16 kişi göz altına alındı. Sorgulamadan sonra 5 kişi tutuklandı. Eğer bu kişiler yakalanmasaydı piyasaya tam 10 milyon dolar sahte para süreceklerdi.

Kalpazanlar orijinaline o kadar yakın para bastılar ki, döviz bürolarındaki para sayma makinalarından bile bir fireyle geçti.