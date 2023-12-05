Sahte ilana hapis cezası!

Samsun'da sahte ilanla dolandırıcılığa hapis cezası!
Samsun'da sahte araç kiralama ilanıyla dolandırıcılık yapan bir kişi, şikâyet üzerine yakalandı. Hakkında dava açılan şüpheli, mahkemece hapis ve adli para cezasına çarptırıldı
Samsun'da ikamet eden F.A., internet ortamında verilen araç kiralama ilanındaki numarayı arayıp verilen hesaba bin 300 lira para yatırdı.
Dolandırıldığı anlayan F.A. şikâyetçi oldu. İlanı verip parayı alan A.B. hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada A.B., "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 240 TL de adli para cezasına çarptırıldı.
*Haberin görseli İHA'nın arşivinden alınmıştır.