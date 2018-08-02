İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçundan poliste kaydı bulunan B.Ö.'nün şikayeti üzerine harekete geçti. Polis kendisini MİT personeli gibi göstererek göçmen kaçakçılarından para alan F.Y.'nin Küçükçekmece'de bulunan evine operasyon düzenledi. F.Y. gözaltına alınırken, evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda tabanca, 20 adet mermi, tümü sahte MİT ve Başbakanlık Koruma Şube Müdürlüğü kartının yanı sıra yine sahte 2 nüfus cüzdanı ile 2 ikamet izin belgesi buldu.

UKRAYNA UYRUKLU SEVGİLİSİ DE GÖZALTINA ALINDI



Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre F.Y.'nin yanı sıra Ukrayna uyruklu kız arkadaşı N.F. de gözaltına alındı. N.F.'nin üzerinde yapılan aramalarda da sahte Dışişleri Bakanlığı yabancı misyon personel yakını kimlik kartı çıktı. İki zanlının kendilerini sahte MİT elemanı gibi tanıttıkları ve çok sayıda kişiden haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.





"DEVLET BİZİ ÖZEL GÖREVLENDİRDİ"



F.Y.'den şikayetçi olan B.Ö., "F.Y., 'Başbakanlık istihbarattan geliyorum' diyerek bize MİT kimliğini gösterdi. Bize 'Artık göçmen kaçakçılığını biz organize edeceğiz. Devlet bizi özel olarak görevlendirdi. Göçmen kaçakçılığını siz yapacaksınız. Kazancın yüzde 40'ı sizde kalacak. Yüzde 60'lık bölümünü bize vereceksiniz" dedi. İddiaya göre, F.Y., göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen B.Ö. ve adamlarını Bodrum'a götürdü. Ardından B.Ö.'den 20 bin lira aldı. Bir hafta sonra İstanbul'a dönen F.Y., B.Ö.'den 10 bin lira daha istedi. F.Y.'nin kendisini haraca bağladığını fark eden B.Ö. polise başvurdu.



ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR



Dolandırıcılık, sahtecilik ve silahlı suçlar kanununa muhalefet gerekçesiyle hakkında adli işlem yapılan F.Y. adliyeye sevk edildi ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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