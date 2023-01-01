Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel İfadesi ortaya çıktı! Sahte psikolog, kaymakamlığı da ziyaret etmiş! -Güncel haberler
ABONE OL

İfadesi ortaya çıktı! Sahte psikolog, kaymakamlığı da ziyaret etmiş

Sahte doktor vakalarından sonra ortaya çıkan Ordu'daki sahte psikolog olayında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre hakkında soruşturma başlatılan E.E.'nin Altınordu ilçe kaymakamlığını ziyaret ettiği belirlendi. Kentte katıldığı televizyon programlarında kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı tespit edilen E.E, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kendisinin sadece danışmanlık hizmeti verdiğini söylediği öğrenildi

İfadesi ortaya çıktı! Sahte psikolog, kaymakamlığı da ziyaret etmiş! -Güncel haberler
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
DHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği iddiasıyla hakkında adli soruşturma başlatılan E.E.'nin (44) ilçe kaymakamlığını da ziyaret ettiği ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, kaymakamlığın internet sitesinde ziyarete ilişkin bilgi ve fotoğrafları paylaşılan şüphelinin, polise verdiği ifadesinde seans düzenlemediğini, sadece danışmanlık hizmeti verdiğini söylediği öğrenildi.

İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi´ne (CİMER) gelen bir ihbar üzerine E.E.´nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında E.E.´nin, `Bir Bilen Psikoloji´ adı altındaki ofisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede işyerinin ruhsatsız ve vergi levhası olmadığı, şüphelinin diploması bulunmadığı belirlendi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Çağrıldığı İl Emniyet Müdürlüğü´nde ifade veren E.E., işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Kentte katıldığı televizyon programlarında kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı tespit edilen E.E, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kendisinin sadece danışmanlık hizmeti verdiğini söylediği öğrenildi.

KAYMAKAMI ZİYARET ETMİŞ

Sahte psikolog olduğu ileri sürülen E.E. ile ilgili soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı. E.E.'nin, 4 Ekim 2018'de eski Altınordu İlçe Kaymakamı Niyazi Erten'i ziyaret ettiği belirlendi. Kaymakamlığın internet sitesinde ziyarete ilişkin bilgi ve fotoğraflı paylaşımda "Bir Bilen Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi Kurucu Müdürü E.E. ve diğer yetkililer Kaymakam Erten´e tanışma ve nezaket ziyaretinde bulundu. Kaymakam Erten, Kurucu Müdürü E.E.'den projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı" ifadelerine yer verildi.

ESKİ VALİYİ DE ZİYARET ETMİŞ

Öte yandan hakkında başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü E.E.'nin, kurucusu olduğu öne sürülen Mutlu Yaşam Bilim Sanat Araştırma Derneği Başkanı unvanıyla eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'u da makamında ziyaret ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EMEKLİ ZAMMI İÇİN SON GÜNLER | 2023 Emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak ve ne zaman açıklanacak? SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
GÜNDEM Emekli maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta!
Yokuş aşağı facia... Son dakika: Freni tutmayan bisiklet Muhammet'i hayattan kopardı! - Güncel haberler
GÜNDEM Freni tutmayan bisiklet Muhammet'i hayattan kopardı!
Teselli ikramiyesi ne kadar? 2023 yılbaşı çekilişi Milli Piyango teselli ikramiyesi kazanan numaralar sorgulama
GÜNDEM Milli piyango teselli ikramiyesi ne kadar?
SON DAKİKA | Bilişim yoluyla çözülen ilk cinayet: Gazeteci Baki Koşar cinayeti - Güncel haberler
GÜNDEM Bilişim yoluyla çözülen ilk cinayet: Gazeteci Baki ...
Evcil hayvanlara çip uygulamada yasal süre doldu, sokağa terk edilmeler arttı
GÜNDEM Süre doldu, sokağa terk edilmeler arttı
Marketler bugün açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2023 Pazar marketler açık mı, saat kaça kadar açık? 1 Ocak Pazar market çalışma saatleri ve günleri
GÜNDEM Marketler bugün açık mı, kapalı mı?
Son dakika: İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı! -Son dakika haberler
GÜNDEM İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Son dakika: İşte yılın ilk gününe ait hava durumu nasıl olacak? -Son dakika haberleri
GÜNDEM İşte yılın ilk gününe ait hava durumu
MİLLİ PİYANGO AMORTİ 2023: Milli Piyango amorti kazanan numaralar hangileri? Amorti kazanan numaralar sorgulama ekranı
GÜNDEM Milli Piyango amorti kazanan numaralar
Milli Piyango sonuçları 2023 BİLET SORGULA | Milli Piyango çekilişi sonuçları: 200 Milyon TL 4'e bölündü! MPİ bilet sorgulama ekranı TIKLA: Sıralı ve tam liste kazandıran numaralar
GÜNDEM Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.