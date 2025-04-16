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        Haberler Gündem 3. Sayfa Saim dede evde yanmış halde bulundu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Saim dede evde yanmış halde bulundu!

        Burdur'da, bir süredir kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki Saim Nas'ın, evde bir bölümü yanmış cansız bedeni bulundu. Nas'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:15
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        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
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        Burdur merkez Necatibey Mahallesi'nde oturan Saim Nas'tan (85) haber alamayan yakınları, komşularından yardım istedi.

        VÜCUDUNUN BİR BÖLÜMÜ YANMIŞ

        Dün saat 23.00 sıralarında eve giren komşular, Saim Nas'ı odadaki divan üzerinde vücudunun bir bölümü yanmış halde yatarken buldu.

        YANGIN İHBARIYLA İTFAİYE GELDİ

        DHA'daki habere göre komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, evde yangın olduğunun ihbar edilmesiyle tedbir amaçlı itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Eve giren ekipler Saim Nas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Nas'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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