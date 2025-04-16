Saim dede evde yanmış halde bulundu!
Burdur'da, bir süredir kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki Saim Nas'ın, evde bir bölümü yanmış cansız bedeni bulundu. Nas'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Burdur merkez Necatibey Mahallesi'nde oturan Saim Nas'tan (85) haber alamayan yakınları, komşularından yardım istedi.
VÜCUDUNUN BİR BÖLÜMÜ YANMIŞ
Dün saat 23.00 sıralarında eve giren komşular, Saim Nas'ı odadaki divan üzerinde vücudunun bir bölümü yanmış halde yatarken buldu.
YANGIN İHBARIYLA İTFAİYE GELDİ
DHA'daki habere göre komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, evde yangın olduğunun ihbar edilmesiyle tedbir amaçlı itfaiye ekipleri de yönlendirildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Eve giren ekipler Saim Nas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Nas'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.