Saint Levant, "Özgür Filistin" çağrısı yaptı

Rap müzisyeni ve Filistinli şarkıcı Saint Levant, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. Levant, verdiği konserde 'Özgür Filistin' çağrısı yaptı. 'Kalamantina', 'Do You Love Me?' ve 'Deira' parçalarının da arasında olduğu repertuvarı seslendiren şarkıcı; "İstanbul halkı, Filistinlileri güzel karşılıyor" dedi.

Gazze'de yaşanın insanlık dramının anlaşmazlık ya da savaş olmadığını belirten Saint Levant, İsrail'in soykırım gerçekleştirdiğine dikkati çekti. Levant, sahnede şunları kaydetti: 7 Ekim'den önce orada olanların dünya, çok da farkında değildi. Soykırım, 7 Ekim'de de başlamadı, çok daha öncesinde başlamıştı. Dünya, sonunda bizim bir işgal altında yaşayan topluluk olduğumuzu anlamaya başladı. Sadece Gazze değil Batı Şeria ve Ramallah da yani Filistin hâlâ işgal altında. Lütfen Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın. Özgürlük mümkün, ileride inşallah çocuklarımız İstanbul'dan Kudüs'e, Ramallah'a, Gazze'ye uçakla gidebilecek. Filistinlerin dünyanın en cesur insanları olduğunu unutmamalıyız.

Konser boyunca sanatçıya eşlik eden dinleyiciler de 'Özgür Filistin' sloganları attı.