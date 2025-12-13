Habertürk
        Saint Levant, "Özgür Filistin" çağrısı yaptı

        Filistinli şarkıcı Saint Levant, İstanbul konserinde 'Özgür Filistin' çağrısı yaptı. Levant; "Sadece Gazze değil Batı Şeria ve Ramallah da yani Filistin â işgal altında. Lütfen Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın" dedi

        Giriş: 13.12.2025 - 16:28 Güncelleme: 13.12.2025 - 16:28
        Rap müzisyeni ve Filistinli şarkıcı Saint Levant, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. Levant, verdiği konserde 'Özgür Filistin' çağrısı yaptı. 'Kalamantina', 'Do You Love Me?' ve 'Deira' parçalarının da arasında olduğu repertuvarı seslendiren şarkıcı; "İstanbul halkı, Filistinlileri güzel karşılıyor" dedi.

        Gazze'de yaşanın insanlık dramının anlaşmazlık ya da savaş olmadığını belirten Saint Levant, İsrail'in soykırım gerçekleştirdiğine dikkati çekti. Levant, sahnede şunları kaydetti: 7 Ekim'den önce orada olanların dünya, çok da farkında değildi. Soykırım, 7 Ekim'de de başlamadı, çok daha öncesinde başlamıştı. Dünya, sonunda bizim bir işgal altında yaşayan topluluk olduğumuzu anlamaya başladı. Sadece Gazze değil Batı Şeria ve Ramallah da yani Filistin hâlâ işgal altında. Lütfen Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın. Özgürlük mümkün, ileride inşallah çocuklarımız İstanbul'dan Kudüs'e, Ramallah'a, Gazze'ye uçakla gidebilecek. Filistinlerin dünyanın en cesur insanları olduğunu unutmamalıyız.

        Konser boyunca sanatçıya eşlik eden dinleyiciler de 'Özgür Filistin' sloganları attı.

        Gerçek ismi Marwan Abdülhamid olan Sait Levant, Kudüs'te doğdu. Çocukluk yıllarını Gazze'de geçiren sanatçı, 2007'de ailesiyle Ürdün'ün başkenti Amman'a taşınmak zorunda kaldı. Levant, lise yıllarından itibaren Filistinlilerin sesini ve kültürünü dünyaya duyurmak adına Fransızca ve İngilizce projelerde yer aldı.

        İlk müzik çalışması "1001 Nights"ı 2021'de yayımlayan Saint Levant, ardından ilk albümü "From Gaza, with Love"ı piyasaya sürdü. Levant'ın dünyanın önemli müzik festivalleri arasında yer alan Coachella'daki sahne performansında Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin konuşması, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

