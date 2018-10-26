Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen 4'üncü 'Çukurova'da Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali'ne katılan sanatçılar, kardeşliği ve birliği pekiştirmek için şiir dinletileri ve konserler gerçekleştirecek.

Adana'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Çukurova'da Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali'nin 10 ülkeden 251 şair ve müzisyeni, kente geldi. Çukurova Edebiyatçılar Derneği Başkanı Halise Tekbaş ile Azerbaycan, Irak, Kazakistan, Rusya, Özbekistan, Estonya, Tacikistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tataristan ve Türkiye’nin dört bir yanından Adana’ya gelen şairler ve müzisyenler Adana Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün yerine konukları ağırlayan Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar, böyle bir etkinliğin Türk toplumlarının kardeşliğini, tarihsel bağlarını ve birliğini daha da pekiştireceğini vurguladı.

Türk dünyasından edebiyatçıların hediye ettiği eserleri kabul eden Halil Avşar, böyle bir etkinliğin Türk toplumlarının kardeşliğini, tarihsel bağlarını ve birliğini daha da pekiştireceğini vurguladı. Avşar, “Türk dünyasının var olan o zengin kültürünü, sanatını, şiirini evrensel hale getirecek, dünyayla paylaşmasını sağlayacak önemli bir faaliyet olan Çukurova’da Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali’ne destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.







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