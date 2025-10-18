Sait Faik'in 6 öyküsü İş Sanat'ta

İş Sanat’ın gelenekselleşen şiir ve hikâye dinletileri yeni sezonda da izleyiciler ile buluşmaya devam edecek. Dinletiler, 11 Kasım Salı akşamı Sait Faik Abasıyanık’ın sıradan insanları ve insan ilişkilerini tüm yalınlığı ve samimiyetiyle, aynı zamanda vurucu bir üslupla anlattığı altı öyküsü ile başlıyor. Dinletiye ismini veren “Dülger Balığının Ölümü” hikâyesiyle birlikte “Mahalle Kahvesi”, “Meserret Oteli”, “Bayan Gülseren”, “Hikâye Peşinde” ve “Modern Karıkoca” hikâyeleri, ünlü tiyatro sanatçıları Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendirilecek.

Edebiyatseverlerin eski bir radyo stüdyosuna konuk olacakları dinletinin metnini Atilla Birkiye hazırladı. Sahne uygulamasını Mehmet Birkiye’nin üstlendiği dinletide hikâyelere Şemsa İdil Ural (çello), Seda Subaşı Yalçın (keman) ve müzik direktörü Serdar Yalçın (piyano) eşlik edecek.

İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen hikâye ve şiir dinletileri için Biletix’ten rezervasyon yapılması gerekiyor.