Sakarya bayram namazı saati: 2024 Diyanet ile Sakarya bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı namazı saatleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Kurban Bayramı namaz vakitlerini duyurduktan sonra Sakarya bayram namazı saati netlik kazandı. Peki, Sakarya bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet tarafından belirlenen 16 Haziran Pazar Sakarya bayram namazı saati...
Kurban Bayramı coşkusu, bayram namazıyla başlıyor. Müslüman vatandaşlar, 16 Haziran Pazar günü bayram namazı öncesi bulundukları illerdeki namaz saatlerini merak ediyor. İşte, Sakarya'da yaşayan Müminler için bayram namazı saati ve nasıl kılınacağına dair bilgiler...
SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı, Sakarya ilinde Kurban Bayramı namazının 16 Haziran Pazar saat 06:02'de kılınacağını duyurdu.
Duyurunun ardından Sakarya'da yaşayan müslümanlar, bayram namazının nasıl kılınacağını araştırmaya başladı. İşte, "Bayram namazı nasıl kılınır?" sorusunun cevabı...
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Niyet edilirken "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" denir ve sonra imamla birlikte hareket edilerek şu şekilde kılınır:
1. REKAT
İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
Gizlice Sübhaneke okunur.
Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
İkinci rekate kalkılır.
2. REKAT
İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.