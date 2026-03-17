        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da 16 kişiye 185 bin 664 lira ceza | Son dakika haberleri

        Sakarya'da horoz dövüştüren 16 kişiye 185 bin 664 lira ceza kesildi

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dövüştürdükleri horozlar üzerinden bahis oynayan 16 kişiye 185 bin 664 lira para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 18:10 Güncelleme:
        Sakarya'da 16 kişiye 185 bin 664 lira ceza
        Sakarya'da jandarma ekipleri, Sapanca ilçesinde horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, horoz dövüşü organizasyonu yapıldığı tespit edilen bir çadırda 33 Hint horozu ele geçirdi.

        Horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, 16 kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında 185 bin 664 lira idari para cezası uygulandı.

        Öte yandan, 1 kişi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"