Kaan Oktar'ın haberine göre Adapazarı İlçesi Çark Caddesi’nde daha önceden çalıştığı kuaföre yardım etmeye giden 34 yaşındaki 2 çocuk annesi Esra Çumak, burada eski eşiyle karşılaştı. İkili arasındaki tartışma büyüyünce Cesur Köse, yanında getirdiği silahla eski eşi Esra Çumak’ı başından, göğsünden ve karnından vurdu.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bu sırada kuaförde olan kadınlar ve pasajdaki esnaflar kaçışmaya başlarken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan Cesur Köse’yi gözaltına aldı. Olay yerine çağırılan 112 ekipleri saldırıda ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

KISKANÇLIK KRİZİ

Saldırıda ağır yaralanan ve kalbi duran 34 yaşındaki kadın Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tekrar hayata döndürülerek ameliyata alındı. Başından, göğsünden ve karnından 3 kurşunla yaralanan 34 yaşındaki kadının ilk evliliğinden 2 çocuğu olduğu, yaklaşık 1 buçuk yıl önce evlendiği Cesur Köse ile bir süre önce boşandığı ve Cesur Köse’nin kendisini ve ailesini ölümle tehdit etmesi sebebiyle uzaklaştırma kararı alındığı öğrenilirken gözaltına alınarak emniyete götürülen Cesur Köse’nin ilk ifadesinde; kıskançlık krizine girerek boşandığı eşinin başkasıyla görüştüğünden şüphe ettiği için tartıştıklarını ve bu sebeple ateş ettiğini söylediği iddia edildi.