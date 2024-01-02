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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da eski sevgili dehşeti: 2 yaralı

        Sakarya'da silahlı saldırı: Eski kız arkadaşı ve ağabeyini yaraladı

        Sakarya'da bir şüpheli, eski kız arkadaşı ve ağabeyinin bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 01:38 Güncelleme: 02.01.2024 - 01:38
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        Sakarya'da eski sevgili dehşeti: 2 yaralı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, eski kız arkadaşı ve ağabeyini silahla vurdu.

        Emirdağ Mezarlığı mevkisinde, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, eski kız arkadaşı Gözde İlbakan (26) ve Alperen İlbakan'ın (28) bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı.

        YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

        AA'nın haberine göre; araca isabet eden kurşunlarla çeşitli yerlerinden yaralanan Gözde ve Alperen İlbakan, araçlarıyla Yenikent Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

        ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Olay yeri ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kurşunlanan araçta inceleme yaptı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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