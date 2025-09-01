Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da fabrika'da iş kazası! 1 işçi öldü | Son dakika haberleri

        Fabrika'da duvar ile çelik boru arasına sıkışan işçi öldü

        Sakarya'nın Hendek ilçesindeki boru fabrikasında çalışan Hakan Öredi (25), üretim hattında duvar ile çelik boru arasında sıkışarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 23:45 Güncelleme: 01.09.2025 - 23:45
        Sakarya'da fabrika'da iş kazası! 1 işçi öldü
        Sakarya'daki olay, akşam saatlerinde Hendek’teki bir boru fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, üretim hattında çalışan Hakan Öredi, bilinmeyen nedenle duvar ile çelik boru arasına sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öredi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gencin cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
