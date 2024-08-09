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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da "Hemşehri Buluşmaları" başlıyor | Son dakika haberleri

        Sakarya'da "Hemşehri Buluşmaları" Rumeli-Balkan ile başlıyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Hemşehri Buluşmaları" bugün Millet Bahçesi'nde Rumeli-Balkan Kültür etkinliğiyle başlıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 15:29 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:29
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        Sakarya'da "Hemşehri Buluşmaları" başlıyor
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sakarya Kültür Sanat Festivali programı çerçevesinde "Hemşehri Buluşmaları" başlıyor.

        Millet Bahçesi'nde düzenlenecek festivalde Rumeli-Balkan, Kafkas, Karadeniz, Anadolu ve Yerel kültürü hemşeri buluşmaları, Sakaryalıların yaz akşamlarına renk katacak.

        9-10-11 ve 12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek hemşehri buluşmalarının ilki Rumeli-Balkan Kültür Buluşmasıyla başlayacak. Bugün saat 11.00'de kurulan yöresel dernek stantlarıyla başlayan program akşam saat 19.00'da halk oyunları, folklor gösterileri, konserler ve sahne performanslarıyla devam edecek.

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        #yerel haberler
        #sakarya
        #hemşehri buluşmaları
        #rumeli balkan
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