        Sakarya'da hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

        Hırdavat dükkanında yangın çıktı

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, sanayi sitesindeki bir hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 23:25 Güncelleme: 13.12.2025 - 23:25
        Hırdavat dükkanında yangın çıktı
        Hanlıköy Mahallesi'nde bulunan Artvin Sanayi Sitesi'ndeki iki katlı bir hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kimyasal ve yanıcı maddelerin bulunması nedeniyle zaman zaman yeniden alevlenen yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

        Tamamen söndürülen yangında hırdavat dükkanında hasar oluştu.

        Fotoğraf: AA

