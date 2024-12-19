Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara Caddesi'nde ışıklı dönel kavşakta A.K. idaresindeki otomobil ile F.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan A.K. kontrolündeki otomobil, takla attıktan sonra refüjde ters döndü.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü A.K. ile aynı otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.