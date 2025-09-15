Otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Arifiye ilçesi Arifiye Caddesi'nde yabancı uyruklu Mustafa M. (27) idaresindeki bisiklete, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü, Sakarya Büyükşehir Terminali'ne girerek burada otomobili bir tamirhaneye bırakarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Fotoğraf: AA