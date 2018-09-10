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Sakarya'da şarbon şüphesi

Sakarya'da önceki gün kolunda çıkan yaralardan dolayı hastaneye başvuran bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı. Bazı ilçelerde de aynı şüpheyle tedaviye alınan kişiler olduğu belirtildi.

10.09.2018 - 15:25 | Güncelleme:

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre iki kolunda da oluşan yaralar nedeniyle önceki gün Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvuran bir kişi şarbon hastalığı şüphesiyle tedavi altına alındı. Öte yandan bazı ilçelerde de birden fazla vatandaşın şarbon şüphesiyle tedavi edildiği öne sürüldü. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri şarbon şüphesiyle vatandaşların tedavi altına alındığını ancak henüz hastalığın kesinlik kazanmadığını belirtti.

"SAKARYA'DA BÖYLE BİR TEHLİKE YOK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sakarya Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Nihat Kopal "Sakarya'da şu an böyle bir tehlike olmadığını kesinlikle biliyoruz ama ileride bu hastalık yayılarak gelir mi bunu bilemiyoruz. Vatandaşlarımız inandıkları, güvendikleri kasaplardan alışveriş yapmaya devam edebilirler çünkü Sakarya'da yerli hayvanlar kesiliyor ve kesinlikle ithal hayvan kesimhanelere sokulmuyor. Hiçbir kasabımız da ithal et almamaktadır, oda olarak tüm kasaplarımıza kefiliz" dedi.

ŞARBON NASIL ANLAŞILIR?

Öte yandan şarbon hastalığının kesim öncesi ve kesim sonrasında belirleyici özellikler sergileyen bir hastalık olduğunu belirten veteriner Mehmet Şerif Gümüş, hastalığın hayvanlar arasında temas yoluyla dahi bulaşabildiğini söyledi. Gümüş hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi:
"Bu bakteriyel bir hastalıktır ve hayvanda ateş, halsizlik ve sendeleme gibi semptomlar görülebilir. Şarbon hastalığında ise en kesin belirtiler hayvanın doğal deliklerinden kan gelmesidir. Bu durumlarla karşılaşıldığında kesin bir test yapılması gerekmektedir. En net belirtiler ise kesim sonrası ortaya çıkanlardır, hayvanın kanının pıhtılaşmaması, koyu bir katran şeklinde akması, hayvanda ölüm sonrası sertliğinin olmaması ve dalağın normal boyutunun 5 katına kadar büyümesidir. Bu durumlarla karşılaşıldığında kesinlikle test yapılmalıdır ve olası bir virüs bulunması durumunda bölge karantinaya alınmalı ve etle temas eden herkes tedavi altına alınmalıdır. Resmi anlamda kesim yapan kesimhaneler zaten veteriner bulundurmak zorunda. Ayrıca Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın görevlendirdiği veterinerlerde sürekli kontrol yapmakta. Bu gözden kaçması mümkün olmayan bir hastalık, zaten rastlandığında tüm kesimhane kapatılarak kullanılan tüm ekipmanlarla birlikte baştan aşağıya dezenfekte edilir."

"PEMBE GÖRÜNEN ETİ ALIN"

Vatandaşların sürekli alışveriş yaptıkları kasaplardan et almayı sürdürmeleri gerektiğini belirten Gümüş "Eğer tanımadığınız bir kasaptan et almak zorunda kalırsanız etin dış görünüşüne bakabilirsiniz. Canlı ve pembe görünen etleri tercih edebilir ve etlerin kesim raporlarını talep edebilirsiniz, bu her vatandaşımızın hakkıdır. Ayrıca etin değeri bellidir, belli bir fiyatın altında satılan etlerden ve bu etlerle üretilen ürünlerden vatandaşlarımızın uzak durması sağlık açısından önemlidir" şeklinde konuştu.

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