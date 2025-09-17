Sakarya'da toprağın röntgeni çekilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve üreticinin maliyetini düşürmek için hazırladığı "Yerinde Toprak Analizi" projesini 22 Eylül'de başlatacak.

Bu kapsamda 90 santimetreye kadar inen yeni nesil cihazlarla toprağın röntgeni çekilerek, uygun gübreleme raporları ve toprak analiz sonuçları 15 dakika içinde çiftçiye teslim edilecek. Böylece, doğru gübreleme, düşük maliyet ve zengin üretim formülü oluşturulacak.

Tarımsal üretimde bilimsel ve doğru yöntemlerin kullanılmasını amaçlayan çalışmada, gereğinden fazla ya da yanlış gübre kullanımı önlenecek, toprağın ihtiyacı olan makro ve mikro besin elementleri belirlenecek.

Toprak yapısının ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği açısından önem arz eden proje, çiftçinin yüksek gübre maliyetlerinden tasarruf etmesini ve üretim giderlerini minimuma düşürmesini de sağlayacak.

Açıklamada, ilçe ilçe uygulama takvimi belirlenecek projeye ilişkin, "Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin emeğini korumak ve toprağımızı gelecek nesillere daha sağlıklı bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda eğitim çalışmalarını tamamladığımız 'Yerinde Toprak Analizi' hizmetinde 22 Eylül Pazartesi itibariyle saha çalışmaları başlayacaktır. Çiftçimizin tarlasına gidilerek gerçekleştirilecek analizlerimiz, tüm ilçelerimizde belli bir takvime göre gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.