Sakarya'da traktör devrildi: 10 yaralı
Sakarya Geyve'de sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 10 kişi yaralandı
Belpınar Mahallesi'nde, M.G. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen römorklu traktör, kontrolden çıkarak yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada, sürücünün yanı sıra traktör ve römorkta bulunan aynı aileden O.G, Ç.G, M.G, Y.G, A.G, U.G, Z.G, E.G. ile ismi öğrenilemeyen 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.