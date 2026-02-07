Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Sakarya'da polisin düzenlediği narkotik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 00:30 Güncelleme: 07.02.2026 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada, Y.T (47), S.Y. (38), B.Ö. (26) ve B.Ö.’nün (22) 15 kişiye uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

        Ekiplerin çalışması sonucu 15 ayrı satıştan toplam 2 kilo 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Belirlenen 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 77 sentetik ecza, 76,91 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 7 adet bu tabanca fişeği, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 700 lira ve 110 avro ele geçirilirken, 4 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Y.T., S.Y. ve B.Ö. tutuklanırken, B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

         İl Emniyet Müdürlüğü binası Adanada tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

        #HABER
        #sakarya
        #sakarya haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        3 araca çarpıp takla attı
        3 araca çarpıp takla attı
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?