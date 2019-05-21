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Habertürk'ten Kaan Oktar'ın haberine göre Sakarya'nın Arifiye İlçesi Kumbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda tarlada karşılaşan iki aile, tarla sınırı sebebiyle tartışmaya başladı. Aralarında daha önceden muhtarlık seçimleri sebebiyle husumet bulunan aile bireyleri birbirlerine saldırınca aralarında yabancı uyruklu 1 şahsında bulunduğu 11 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Bilal Erman, Murat Erman, Fatih Harmancı ve Bilal Uğur hayatını kaybetmişti.

SALDIRGAN TUTUKLANMIŞTI



Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yakınlarının yanına gelen taraflar arasında hastane içi ve bahçesinde arbede çıkmış, polis tarafları güçlükle ayırmıştı. O sırada aracıyla hastane bahçesine gelen Serkan M. isimli şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfekle rastgele ateş açmış ve 2’si polis 4 kişiyi yaraladıktan sonra kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanmıştı.



O saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken dün mahkemeye sevk edilen saldırgan Serkan M. tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından A.E ve K.E. de tutuklandı. 2 kişinin jandarmadaki sorgusu sürüyor, 2 kişi aranıyor.