Sakarya'daki Kışlaköy Göleti su tutmaya başladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tarımda modern sulamanın yaygınlaştırılması, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydanın sağlanması, musluklara sağlıklı, içilebilir su ulaştırılması ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerinin taşkın risklerine karşı korunması için tüm güçle çalışıldığı belirtildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığı vurgulanan açıklamada, Sakarya ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı ifade edildi. REKLAM

TARIM ARAZİLERİ SULANACAK Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Adapazarı ilçesindeki Kışlaköy Göleti'nin tamamlanarak su tutmaya başladığını belirterek, burada depolanacak suyla 6 bin 820 dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.