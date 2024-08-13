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        Haberler Gündem Çevre Sakarya'daki Kışlaköy Göleti su tutmaya başladı | Son dakika haberleri

        Sakarya'da yapımı tamamlanan Kışlaköy Göleti su tutmaya başladı

        Sakarya'da yapımı tamamlanan Kışlaköy Göleti su tutmaya başladı. Göletin, istihdamın yanı sıra ülke ekonomisine yıllık 75 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:57 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:57
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        Sakarya'daki Kışlaköy Göleti su tutmaya başladı
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tarımda modern sulamanın yaygınlaştırılması, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydanın sağlanması, musluklara sağlıklı, içilebilir su ulaştırılması ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerinin taşkın risklerine karşı korunması için tüm güçle çalışıldığı belirtildi.

        SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ

        Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığı vurgulanan açıklamada, Sakarya ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı ifade edildi.

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        TARIM ARAZİLERİ SULANACAK

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Adapazarı ilçesindeki Kışlaköy Göleti'nin tamamlanarak su tutmaya başladığını belirterek, burada depolanacak suyla 6 bin 820 dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.

        "EKONOMİYE YILLIK 75 MİLYON LİRA GELİR ARTIŞI"

        Temelden 26 metre yüksekliğe sahip göletin 2.07 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu aktaran Balta, "Kışlaköy Göleti ile bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarımla birlikte 2024 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 75 milyon lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" bilgisini paylaştı.

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        #yerel haberler
        #sakarya
        #adapazarı
        #kışlaköy göleti
        #çevre haberleri
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