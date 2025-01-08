Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Sakarya, "Depozito Yönetim Sistemi"nde pilot il oldu | Son dakika haberleri

        Sakarya, "Depozito Yönetim Sistemi"nde ilk pilot il oldu

        Sakarya, çevreyi kirletebilecek ürünlerin kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılması yerine, tüketicilerin katılımıyla kontrol altında ve düzenli bir şekilde toplanmasını sağlayan "Depozito Saha Yönetim Sistemi"nin (DSYS) programında tek pilot il oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Temiz bir gelecek için 'sıfır atık' iddiamızı güçlendiren depozito yönetim siteminde pilot il seçilmemizi önemsiyoruz. Yakında atık toplama makinalarını şehrimizde göreceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 13:50 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Depozito Yönetim Sistemi"nde pilot il oldu
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya, çevreyi kirletebilecek ürünlerin kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılması yerine, tüketicilerin katılımıyla kontrol altında ve düzenli bir şekilde toplanmasını sağlayan "Depozito Saha Yönetim Sistemi"nin (DSYS) programında Türkiye'de ilk ve tek pilot şehir olarak seçildi.

        "Depozito Saha Yönetim Sistemi"nin (DSYS) faaliyetlerini tek çatı altında toplayacak şirketin kuruluş protokolü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi tarafından dün imzalandı.

        REKLAM
        .png
        .png

        İş birliği protokolünü imzalayan Bakan Murat Kurum, "Depozito Sistemi, ülkemize her yıl 520 milyon avroluk kazanç getirecek ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi’nin en kıymetli adımı olacak. Bu sistemi 2025 yılı içinde Sakarya’dan başlamak üzere kademeli olarak ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Yıl sonunda da her il ve her ilçede asgari makine ve altyapı kurulumuyla ulusal depozito sistemine geçmiş olacağız" dedi.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Depozito Saha Yönetim Sistemi (DSYS)" projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        .png
        .png

        Atılan adımın daha temiz bir Sakarya için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Alemdar, bu projenin sıfır atık-emisyon iddiasını güçlendirerek kendilerini "Yeşiliyle ön planda oksijen ve huzur dolu bir Sakarya hayaline" bir adım daha yakınlaştırdığını ifade etti.

        .png
        .png

        Başkan Alemdar, "Sıfır atık ve sıfır emisyon iddiasıyla yürüttüğümüz çalışmaların, böylesine önemli bir gelişmeyle güçlenmesi bizim için çok kıymetli. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu alanda yürüttüğümüz çalışmaların kapsamını genişletmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Özellikle en büyük doğal kaynağımız Sapanca Gölü'müzün etkin şekilde korunması, karbon emisyon seviyelerinin düşürülmesi için yeni projeleri üretilmesi konusunda adımlarımız oldu, olmaya da devam edecek. Çünkü biz tertemiz, yeşiliyle ön planda, oksijen ve huzur dolu bir Sakarya'yı hayal ediyoruz. Yakında atık toplama makinalarını şehrimizde göreceğiz" dedi.

        .png
        .png

        Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması ile bu logo olan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları, sisteme entegre depozito iade makinelerine iade edilebilecek. İade edilen her ambalaj başına belirlenecek tutarda teşvik bedeli vatandaşa ödenecek. Proje ilk olarak Sakarya'da başlayacak, ulusal düzeyde depozito uygulaması başladığında ise belirlenecek depozito bedeli vatandaşın e-cüzdan hesabına iade edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çevre haberleri
        #sakarya haberleri
        #depozito yönetim sistemi
        #pilot il
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        İngiliz marka Türkiye'ye geliyor
        İngiliz marka Türkiye'ye geliyor
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        O gelenek turistlerin ilgisini çekiyor!
        O gelenek turistlerin ilgisini çekiyor!
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri