Cam fabrikasında korkunç ölüm!
Sakarya'da, çalıştığı fabrikada üzerine cam devrilen 60 yaşındaki Ayhan Kurt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kurt'un cenazesinin memleketi Mersin'e gönderildiği öğrenilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı
Sakarya’nın Geyve ilçesinde olay, Çeltikler Mahallesi Soğanlık Sokak üzerinde bulunan cam üretim fabrikasında meydana geldi.
VİNCİN TAŞIDIĞI CAMLAR DEVRİLDİ
İHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, cam üretim fabrikasında vinç tarafından taşınan camlar, çemberlerin kopması neticesinde devrildi.
AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI
Camların altında kalan Ayhan Kurt (60), ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurt, Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ayhan Kurt, daha sonrasında sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan, hayatını kaybeden Ayhan Kurt’un cenazesinin memleketi Mersin’e gönderildiği öğrenilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.