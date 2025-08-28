Habertürk
        Sakarya haberleri: Kırmızı bayrak asıldı! Bir kentte deniz yasağı | SON DAKİKA

        Kırmızı bayrak asıldı! Bir kentte deniz yasağı!

        Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler yasaklandı. Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 13:07 Güncelleme: 28.08.2025 - 13:07
        Kırmızı bayrak asıldı! Bir kentte deniz yasağı!
        Sakarya'da şiddetli rüzgar etkili oluyor. Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde, kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek yasaklandı.

        VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

        İHA'daki habere göre bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

        #sakarya
