Yangına müdahale ederken bulunduğu bölüm çöken itfaiye eri, yaşamını yitirdi (2)

Kirayı 11 lira eksik yatırdığı için evden tahliye edilecek!

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MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, alevlere müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiye eri Yusuf Turgut'un mesai arkadaşları, yangını söndürdükten sonra gözyaşı döktü. İtfaiyeciler, yere çöküp, duvara yaslanarak ağladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2023-04-04 13:55:24



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