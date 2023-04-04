Yangına müdahale ederken bulunduğu bölüm çöken itfaiye eri, yaşamını yitirdi (2)

MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, alevlere müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiye eri Yusuf Turgut'un mesai arkadaşları, yangını söndürdükten sonra gözyaşı döktü. İtfaiyeciler, yere çöküp, duvara yaslanarak ağladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK
2023-04-04 13:55:24
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