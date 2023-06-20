Sakarya'da heyelan; köy yolu kapandı (2)

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KOCAALİ'DE İNŞAAT HALİNDEKİ KÖPRÜ YIKILDI

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Alandere Mahallesi'nde etkili olan sağanağın neden olduğu selde inşaat halindeki beton köprü tamamen yıkıldı. Köprü, sulara gömüldü. Ekiplerin bölgede iş makineleriyle çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kocaali DHA

2023-06-20 16:49:55



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