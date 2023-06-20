Makamında kalp krizi geçiren Erenler Belediye Başkanı, hayatını kaybetti

İsa ÇİÇEK/ERENLER(Sakarya),(DHA)SAKARYA'nın Erenler ilçe Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, (59) makam odasında geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, saat 16.00 sıralarında makam odasında kalp krizi geçirdi. Belediye çalışanları durumu fark ederek, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Başkan Kılıç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Fevzi Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Erenler İsa ÇİÇEK
2023-06-20 17:38:13
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