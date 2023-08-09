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        Define arayan 2 kişi, suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 09:56
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        Define arayan 2 kişi, suçüstü yakalandı
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        İsa ÇİÇEK/GEYVE (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Geyve ilçesinde ormanda define kazısı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

        Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde devriye görevi sırasında Hırka Mahallesi'ndeki ormanda kazı yapan 2 kişiyi fark etti. Şüphelilerin izinsiz define kazısı yaptıkları belirlendi. Suçüstü yakalanan şüpheliler A.T.B. ve M.T. gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olay yerinde, 1 dedektör, 1 çekiç ve 1 murç ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve İsa ÇİÇEK

        2023-08-09 09:55:09

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