Define arayan 2 kişi, suçüstü yakalandı

İsa ÇİÇEK/GEYVE (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Geyve ilçesinde ormanda define kazısı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde devriye görevi sırasında Hırka Mahallesi'ndeki ormanda kazı yapan 2 kişiyi fark etti. Şüphelilerin izinsiz define kazısı yaptıkları belirlendi. Suçüstü yakalanan şüpheliler A.T.B. ve M.T. gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olay yerinde, 1 dedektör, 1 çekiç ve 1 murç ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve İsa ÇİÇEK

2023-08-09 09:55:09