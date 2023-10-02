Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 2 TIR ile 2 kamyonun karıştığı zincirleme kaza: D-650 trafiğe kapandı

        SAKARYA'nınGeyve ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 2 kamyon ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-650 yolunun 2 istikameti de ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 17:39 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 2 TIR ile 2 kamyonun karıştığı zincirleme kaza: D-650 trafiğe kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nınGeyve ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 2 kamyon ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-650 yolunun 2 istikameti de ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-650 yolunun Kızılkaya mevkisinde meydana geldi. Nevzat Arı idaresindeki 34 DMF 608 plakalı çöp kamyonu, yağmurda kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Aynı yöne giden Ömer Fındık yönetimindeki 03 HS 078 plakalı TIR, kamyona çarpmamak için manevra yapınca karşı şeride geçip, Kemal Kot idaresindeki 55 AFB 136 plakalı TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GBV 001 plakalı hafriyat kamyonu da kontrolden çıkıp devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çöp kamyonu sürücüsü Nevzat Arı, sağlıkçıların kaldırdığı hastanede tedaviye alındı. Kaza nedeniyle D-650 yolu çift şeritli olarak ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Poyraz ve güneş bir arada olacak!
        Poyraz ve güneş bir arada olacak!
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Kuşlar evini başına yıktı
        Kuşlar evini başına yıktı
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Onur Şener anıldı
        Onur Şener anıldı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da meydana gelen trafik kazasının ardından kara yolu ulaşıma kapand...
        Sakarya'da meydana gelen trafik kazasının ardından kara yolu ulaşıma kapand...
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya'daki belediyelerde ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        Sakarya'daki belediyelerde ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        15 gün önce denizde kaybolan Muhammet'in cansız bedeni bulundu
        15 gün önce denizde kaybolan Muhammet'in cansız bedeni bulundu
        "Sakarya Üre Tatlısı" coğrafi işarete kavuştu
        "Sakarya Üre Tatlısı" coğrafi işarete kavuştu
        Kaçak kafede yıkım gerginliği; işletme sahibi 'kendini yakma' tehdidinde bu...
        Kaçak kafede yıkım gerginliği; işletme sahibi 'kendini yakma' tehdidinde bu...