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        İneğe içki içirip kayda aldılar; Başsavcılık soruşturma başlattı

        SAKARYA'nınAkyazıilçesinde 4 gencin ineğe içki içirdikleri görüntüler tepki çekti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 21:28 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:30
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        İneğe içki içirip kayda aldılar; Başsavcılık soruşturma başlattı
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        SAKARYA'nınAkyazıilçesinde 4 gencin ineğe içki içirdikleri görüntüler tepki çekti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Olay, Akyazı ilçesine bağlı Yazılıgürgen Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan alım- satım işiyle uğraşan E.B., İ.A., Ö.B. ve R.B., bir ineğe içki içirip, o anları kayda aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, tepki çekti. Tepkilerin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Olayın Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç teşkil etmesi nedeniyle ivedi olarak soruşturmaya başlanılmış, soruşturma çerçevesinde verilen talimatlar doğrultusunda olaya ilişkin gerekli araştırma yapılarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler E.B., İ.A. Ö.B. ve R.B.´nin yakalanıp mevcutlu olarak Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı verilmiş, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne de idari yönden gereğine tevessül edilmesi hususunda gerekli bilgilendirme yapılmıştır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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