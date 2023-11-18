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        Sapanca´da şiddetli rüzgar ağaç devirdi

        SAKARYA´nınSapanca ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç elektrik telleri ve telefon kablolarını koparttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:55
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        Sapanca´da şiddetli rüzgar ağaç devirdi
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        SAKARYA´nınSapanca ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç elektrik telleri ve telefon kablolarını koparttı.

        Sapanca´da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle Şehit Albay Güner Ekici Caddesi'nde, bir sitenin önündeki ağaç devrildi. Ağaç elektrik telleri ile telefon kablolarını kopardı. Cadde ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye elektrik dağıtım şirketi firması ile belediye ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ağaç belediye ekipleri tarafından motorlu testere ile parçalara ayrılarak kaldırıldı. Elektrik dağıtım şirketi çalışanları da hasar gören telleri tamir etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ağaç kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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