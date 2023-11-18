Sapanca´da şiddetli rüzgar ağaç devirdi
SAKARYA´nınSapanca ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç elektrik telleri ve telefon kablolarını koparttı.
SAKARYA´nınSapanca ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç elektrik telleri ve telefon kablolarını koparttı.
Sapanca´da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle Şehit Albay Güner Ekici Caddesi'nde, bir sitenin önündeki ağaç devrildi. Ağaç elektrik telleri ile telefon kablolarını kopardı. Cadde ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye elektrik dağıtım şirketi firması ile belediye ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ağaç belediye ekipleri tarafından motorlu testere ile parçalara ayrılarak kaldırıldı. Elektrik dağıtım şirketi çalışanları da hasar gören telleri tamir etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ağaç kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.
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