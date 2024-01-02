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        Eski sevgili, otomobildeki ağabey-kardeşe ateş açtı: 2 ağır yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:06
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        Eski sevgili, otomobildeki ağabey-kardeşe ateş açtı: 2 ağır yaralı (2)
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        YAKALANDI

        Sakarya´da,eski sevgilisi Gözde İlkbakan ve ağabeyi Alperen İlkbakan'ı otomobilde tabancayla vurarak ağır yaralayan E.E. (25), Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Karasu ilçesinde yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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