Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki Mehmetcan Yelken (20) ve Berat Velioğlu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 23:24 Güncelleme: 01.01.2024 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki Mehmetcan Yelken (20) ve Berat Velioğlu hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında D-100 karayolunun Hendek Köprübaşı Mahallesi Küçük Oto Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 ABS 485 plakalı kamyon ile Berat Velioğlu idaresindeki 41K 7781 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Berat Velioğlu ve araçta bulunan Mehmet Can Yelken ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne götürülen Berat Velioğlu ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Mehmet Can Yelken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Alev alev yandı!
        Alev alev yandı!
        Kıyıda köpek balığı paniği! 112'yi aradılar
        Kıyıda köpek balığı paniği! 112'yi aradılar
        Netanyahu'ya şok: Yargı reformuna iptal kararı
        Netanyahu'ya şok: Yargı reformuna iptal kararı
        Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem
        Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Âşıklar yeni yıla böyle girdi
        Âşıklar yeni yıla böyle girdi
        Eski eşini ve arkadaşını yaraladı
        Eski eşini ve arkadaşını yaraladı
        Aslan'da dev operasyon!
        Aslan'da dev operasyon!
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Parmak Çocuk
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Parmak Çocuk
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
        Sakarya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
        Sakarya'da ormanda yangın (2)
        Sakarya'da ormanda yangın (2)
        Geyve'de iki mahallenin içme suyu ihtiyacı 4 bin metrelik hatla sağlanacak
        Geyve'de iki mahallenin içme suyu ihtiyacı 4 bin metrelik hatla sağlanacak
        GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da otomobilin kaldırımda çarptığı yaya öldü
        GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da otomobilin kaldırımda çarptığı yaya öldü
        GÜNCELLEME - Sakarya'da otomobilin kaldırımda çarptığı yaya öldü
        GÜNCELLEME - Sakarya'da otomobilin kaldırımda çarptığı yaya öldü
        Sakarya'da otomobilin kaldırımda çarptığı yaya öldü
        Sakarya'da otomobilin kaldırımda çarptığı yaya öldü