Çocuklarının gözü önünde eşini darbedip, 'senin hakkın ölüm' diye bağırdı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde A.T. (36) boşanma aşamasındaki eşi T.C.T.'yi (32) sokak ortasında, çocuklarının gözü önünde darbedip, ''Senin hakkın ölüm, öleceksin'' diye bağırdı. A.T. gözaltına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi’nde meydana geldi. A.T., boşanma aşamasındaki eşi T.C.T. ile sokak ortasında tartıştıktan sonra darbetmeye başladı. Çiftin küçük yaştaki 2 çocuğu, babalarına engel olmaya çalıştı. Çevredekiler müdahale edip, T.C.T.’yi kurtardı. Bu sırada A.T., “Senin hakkın ölüm, öleceksin” diye bağırdı. A.T., ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Durumu iyi olan T.C.T., hastaneye gidip darp raporu aldı.