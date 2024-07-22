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        Çocuklarının gözü önünde eşini darbedip, 'senin hakkın ölüm' diye bağırdı

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:05 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:10
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        Çocuklarının gözü önünde eşini darbedip, 'senin hakkın ölüm' diye bağırdı
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde A.T. (36) boşanma aşamasındaki eşi T.C.T.'yi (32) sokak ortasında, çocuklarının gözü önünde darbedip, ''Senin hakkın ölüm, öleceksin'' diye bağırdı. A.T. gözaltına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi’nde meydana geldi. A.T., boşanma aşamasındaki eşi T.C.T. ile sokak ortasında tartıştıktan sonra darbetmeye başladı. Çiftin küçük yaştaki 2 çocuğu, babalarına engel olmaya çalıştı. Çevredekiler müdahale edip, T.C.T.’yi kurtardı. Bu sırada A.T., “Senin hakkın ölüm, öleceksin” diye bağırdı. A.T., ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Durumu iyi olan T.C.T., hastaneye gidip darp raporu aldı.

        Bu arada yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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