Sehle'yi tabancayla başından sevgilisi vurmuş (2)
YAKALANDISakarya'nınAdapazarı ilçesinde dün sevgilisi Sehle G.
YAKALANDI
Sakarya'nınAdapazarı ilçesinde dün sevgilisi Sehle G.'yi başından vurduktan sonra kaçan Serdar S. Hendek ilçesinde, olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Serdar S., polis tarafından gözaltına alındı.
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