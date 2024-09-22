Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, saat 06.30 sıralarında Tepetarla mevkisinde meydana geldi. Karasu yönünden Sakarya istikametine giden Mehmet Genç yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak metrelerce savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücü Mehmet Genç’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç’in cenazesi yapılan incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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