Eski Sakaryaspor Başkanının darbedildiği anları kaydeden eski kulüp yöneticisi, adliyede (2)

EskiSakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in tokatlandığı anları cep telefonu kamerası ile çekip, sosyal medyada paylaşan eski kulüp yöneticisi Semih İlkis tutuklandı. İlkis’in ifadesinde, “Yönetimle ilgili konuşuyorduk. Bir anda gaza geldik, tartıştık. Nasıl oldu anlamadım. Tokat atacağını bilmiyordum” dediği belirtildi.

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