Sakarya'da polisten kaçan motosikletteki 2 şüpheli, Düzce'de yakalandı

SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosikletteki E.A. (30) ile Z.T. (25) Düzce'de yakalandı.

Trafik kontrol noktasında uygulama yapan polis ekipleri, önceki gün 81 ADS 895 plakalı motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarı aldırmayan motosiklet sürücüsü, arkasındaki yolcuyla kaçmaya başladı. Polis, motosikletin peşine düştü. Takip sırasında 4 polisin bulunduğu polis otosu, kaza yaptı. 4 polis hafif şekilde yaralanırken, motosiklet gözden kayboldu. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Motosikletteki şüphelilerin E.A. ve Z.T. olduğunu tespit edildi. Düzce'ye kaçtıkları belirlenen 2 şüpheli, dün yakalanarak Sakarya'ya getirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde, motosiklette muayene ve sigorta olmadığı için kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.