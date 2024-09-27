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        Öldürdüğü husumetlisini daha önce de bıçaklamış (2)

        TUTUKLANDISakarya'nınHendek ilçesinde geçen yıl bıçakla yaraladığı husumetlisi Erol Korkmaz'ı bu kez tabancayla vurarak öldüren Celal Yılmaz (40) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 14:47 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:47
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        Öldürdüğü husumetlisini daha önce de bıçaklamış (2)
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        TUTUKLANDI

        Sakarya'nınHendek ilçesinde geçen yıl bıçakla yaraladığı husumetlisi Erol Korkmaz'ı bu kez tabancayla vurarak öldüren Celal Yılmaz (40) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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