Öldürdüğü husumetlisini daha önce de bıçaklamış (2)

Sakarya'nınHendek ilçesinde geçen yıl bıçakla yaraladığı husumetlisi Erol Korkmaz'ı bu kez tabancayla vurarak öldüren Celal Yılmaz (40) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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