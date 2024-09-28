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        Kaza sonrası yola savrulan Hale'ye otomobil çarptı; hayatını kaybetti

        SAKARYA'nınErenler ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosikletin yola savrulan sürücüsü Hale Rüzgar'a (20), otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 16:44 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:50
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        Kaza sonrası yola savrulan Hale'ye otomobil çarptı; hayatını kaybetti
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        SAKARYA'nınErenler ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosikletin yola savrulan sürücüsü Hale Rüzgar'a (20), otomobil çarptı. Kazada Rüzgar, hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Çaybaşıyeniköy-Kayalar Reşitbey mevkisinde meydana geldi. Karapürçek istikametinde giden Hale Rüzgar idaresindeki 54 ACY 051 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan ve dönüş için manevra yapan Halil İbrahim B. (36) idaresindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Hale Rüzgar'a, karşı yönden gelen M.A.B. (35) idaresindeki 54 ACE 770 plakalı otomobil çarptı. Kazanın haber verilmesi ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hale Rüzgar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Rüzgar'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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